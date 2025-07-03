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В Краснодаре ребенок сбежал из детского сада

Мальчика, сбежавшего из детского сада в Краснодаре, нашли прохожие.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ребенок сбежал из детского сада. Все произошло на улице Валерия Гассия днем 3 июля.

Мальчика 3−4 лет заметили одного на улице прохожие. Местные жители сообщили об этом в полицию.

Выяснилось, что малыш сбежал из детского сада. Ребенок, предварительно, пробрался через решетку забора и ушел. Гулял ребенок недолго. Почти сразу его заметили прохожие. Мальчика уже вернули в детский садик.

Теперь в обстоятельствах того, как ребенок самостоятельно покинул территорию учреждения, разбираются полицейские.

«По данному факту в настоящее время проводится проверка», — сообщил «КП»-Кубань" начальник пресс-службы управления МВД по Краснодару Артем Коноваленко.