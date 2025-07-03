Пенсионерка из Воронежа обогатила аферистов на 8,6 млн рублей, участвуя в «операции ФСБ»

Как рассказала 62-летняя женщина в полиции, она получила в мессенджере голосовое сообщение якобы от проректора вуза, в котором ранее работала. При этом звук не загрузился. После этого пришло текстовое сообщение, в котором «руководитель» рассказал о проводимой «сотрудниками ФСБ» проверке на причастность руководства к совершению мошеннических действий. По версии лже-следователя, женщина подозревается в намерении перевода денег с целью финансирования террористов. Чтобы отвести от себя подозрения, потерпевшая приняла участие в операции по поимке причастных. В итоге женщина передавала деньги курьеру в медицинской маске, причем снимала средства не только со своих счетов, но и с вкладов родственников. И таким образом обеспечила аферистов на сумму более 8,6 млн рублей.