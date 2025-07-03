Крупный пожар произошел в центре Астаны

Кадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислал читатель.
В эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание ресторана, расположенного по проспекту Мангилик ел в районе Есиль. На месте спасатели работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.
Судя по кадрам видео, здание ресторана сильно задымлено. Были ли внутри люди на момент пожара, неизвестно.
В 17:00 в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. Это значит, что распространение огня остановлено, но он еще не потушен.
По уточненным данным в одном из ресторанов по проспекту Мангилик ел в кухонном помещении произошло горение масло во фритюрнице.
Тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями. Информация о пострадавших на 112 не поступала.
В 17:13 МЧС сообщило, что пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.