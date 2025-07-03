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Крупный пожар произошел в центре Астаны

В Астане в одном из зданий на проспекте Мангилик ел произошел крупный пожар. Инцидент попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Кадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислал читатель.

В эти минуты столичные огнеборцы тушат возгорание ресторана, расположенного по проспекту Мангилик ел в районе Есиль. На месте спасатели работают по повышенному рангу. Подробности инцидента уточняются.

сообщила пресс-служба МЧС.

Судя по кадрам видео, здание ресторана сильно задымлено. Были ли внутри люди на момент пожара, неизвестно.

В 17:00 в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. Это значит, что распространение огня остановлено, но он еще не потушен.

По уточненным данным в одном из ресторанов по проспекту Мангилик ел в кухонном помещении произошло горение масло во фритюрнице.

Тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями. Информация о пострадавших на 112 не поступала.

В 17:13 МЧС сообщило, что пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.