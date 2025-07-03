В Ташкенте задержана группа мошенников, похитивших 90 тысяч долларов в одном из банков

«Год назад я вступил в разные группы в Telegram, начал общаться с людьми, которые втягивали в преступные схемы. Они предлагали участвовать в махинациях и мошенничестве. Я тестировал разные программы, проверял их работу в магазинах, а затем согласился участвовать в плане. Мы через программу сняли, а банке 90 000 долларов. Я очень сожалею о содеянном. Не лезьте в такие дела — лёгких денег не бывает», — рассказал он.