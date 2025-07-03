В Ташкенте задержана группа мошенников, похитивших 90 тысяч долларов в одном из банков

В ходе оперативного расследования выяснилось, что в тот же день несколько человек под видом клиентов пришли в кассу банка. Используя POS-терминал и вводя ложные данные, они обналичили с банковской карты указанную сумму.
К сожалению, правоохранительные органы не раскрыли подробностей схемы мошенничества. Однако, судя по всему, преступники применили специальное программное обеспечение для манипуляции данными в системе.
Скорее всего, мошенники использовали ПО или модифицированную прошивку для POS-терминала, которая позволяла ввести ложные данные и сымитировать легальную транзакцию. Терминал сообщал банку об успешном платеже, хотя фактически его не было. Скорее всего, здесь имело место применение фиктивных карт и ложных запросов на списание средств.
Благодаря быстрым действиям оперативников все участники группы были задержаны. Один из задержанных дал показания.
«Год назад я вступил в разные группы в Telegram, начал общаться с людьми, которые втягивали в преступные схемы. Они предлагали участвовать в махинациях и мошенничестве. Я тестировал разные программы, проверял их работу в магазинах, а затем согласился участвовать в плане. Мы через программу сняли, а банке 90 000 долларов. Я очень сожалею о содеянном. Не лезьте в такие дела — лёгких денег не бывает», — рассказал он.
В ходе операции в качестве вещественных доказательств изъяли 12 мобильных телефонов, POS-терминал, 9 банковских карт, 1 670 000 сумов и 36 495 долларов. Всего были задержаны 9 человек. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.