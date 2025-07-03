Движение на Валовой улице восстановлено после ДТП

«Движение на ул. Валовая восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что из-за аварии с участием двух автомобилей было затруднено движение на ул. Валовая перед Добрынинским тоннелем.
Движение на ул. Валовая восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на ул. Валовая восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что из-за аварии с участием двух автомобилей было затруднено движение на ул. Валовая перед Добрынинским тоннелем.