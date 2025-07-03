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Движение на Валовой улице восстановлено после ДТП

Движение на ул. Валовая восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на ул. Валовая восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что из-за аварии с участием двух автомобилей было затруднено движение на ул. Валовая перед Добрынинским тоннелем.