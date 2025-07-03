В Самаре объявили НМУ 1-й степени с 19:00 3 июля по 20:00 4 июля

Согласно данным Приволжского УГМС, с вечера 3 июля до конца дня 4 июля в Самаре действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Такая ситуация связана с безветренной погодой, характерной для лета, что препятствует нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере.
Метеорологи поясняют, что в подобных условиях промышленные предприятия города должны сократить объем выбросов загрязняющих веществ. Особое внимание стоит уделить работе очистных сооружений и фильтрующих систем.
Жителям Самары в этот период рекомендуется минимизировать время пребывания на открытом воздухе, особенно в утренние часы. Специалисты советуют держать окна закрытыми.
Отметим, что первая степень НМУ является наименее опасной из трех возможных, однако может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. В случае ухудшения самочувствия следует обратиться за медицинской помощью.
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