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В Самаре объявили НМУ 1-й степени с 19:00 3 июля по 20:00 4 июля

Согласно данным Приволжского УГМС, с вечера 3 июля до конца дня 4 июля в Самаре действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.

Согласно данным Приволжского УГМС, с вечера 3 июля до конца дня 4 июля в Самаре действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Такая ситуация связана с безветренной погодой, характерной для лета, что препятствует нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере.

Метеорологи поясняют, что в подобных условиях промышленные предприятия города должны сократить объем выбросов загрязняющих веществ. Особое внимание стоит уделить работе очистных сооружений и фильтрующих систем.

Жителям Самары в этот период рекомендуется минимизировать время пребывания на открытом воздухе, особенно в утренние часы. Специалисты советуют держать окна закрытыми.

Отметим, что первая степень НМУ является наименее опасной из трех возможных, однако может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. В случае ухудшения самочувствия следует обратиться за медицинской помощью.

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