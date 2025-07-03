Глава дирекции по капстроительству арестован по делу о хищении 37 млн при реконструкции набережной

По версии следствия, в процессе работы над проектом Петровской набережной были похищены средства, выделенные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на обустройство амфитеатра. В итоге объект сделали не за 45 млн, как было указано по контракту, а за 7,7 млн рублей.