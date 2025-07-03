Глава дирекции по капстроительству арестован по делу о хищении 37 млн при реконструкции набережной

Суд Центрального района Воронежа 3 июля вынес решение о содержании под стражей на месяц, до конца июля руководителю МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александру Киму. Он вместе с главой управления строительной политики мэрии Евгением Шишкиным является фигурантом дела о крупном мошенничестве.
По версии следствия, в процессе работы над проектом Петровской набережной были похищены средства, выделенные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на обустройство амфитеатра. В итоге объект сделали не за 45 млн, как было указано по контракту, а за 7,7 млн рублей.
Именно инженеры организации Кима осуществляли строительный контроль за работами при возведении амфитеатра.
Следователь утверждал, что Ким содействовал в предоставлении субподрядчику не соответствующих действительности паспортов и документов. А в сметной документации было указано, что амфитеатр является заводским изделием, хотя на самом деле он заливался прямо на месте из бетона.
Ранее суд до 29 июля в СИЗО отправил главу стройполитики Воронеже Евгения Шишкина.