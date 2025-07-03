Озвучены итоги расследования крушения самолета в Кстовском округе

Как выяснилось, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, которые были запрещены для этой модели. При этом за штурвалом находился не указанный в документах владелец, а 58-летний пилот с военным образованием, который не имел допуска к гражданским полётам. Сколько часов он налетал после службы, установить не удалось. С 2021 года он управлял самолетом Cetus.