Дело о взятках за незаконный учет мигрантов рассмотрит суд в Ростовской области

В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу полиции и ее знакомого будут судить за коррупцию. Женщина ответит за получение взяток, а мужчина — за подкуп, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Расследование завершено, теперь материалы по статьям «Получение взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Дача взятки» (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) рассмотрит суд, — прокомментировали в СК.
По данным следствия, подозреваемая на постоянной основа получала деньги от знакомого за незаконную постановку на учет приезжих иностранцев. Плата за каждого мигранта составляла 5 тысяч рублей. Всего экс-правоохранитель заработала на незаконной схеме 255 тысяч рублей. Женщина и мужчина признали свою вину еще на этапе следствия.
Подпишись на нас в Telegram.