Дело о взятках за незаконный учет мигрантов рассмотрит суд в Ростовской области

По данным следствия, подозреваемая на постоянной основа получала деньги от знакомого за незаконную постановку на учет приезжих иностранцев. Плата за каждого мигранта составляла 5 тысяч рублей. Всего экс-правоохранитель заработала на незаконной схеме 255 тысяч рублей. Женщина и мужчина признали свою вину еще на этапе следствия.