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Дело о взятках за незаконный учет мигрантов рассмотрит суд в Ростовской области

На Дону экс-сотрудницу полиции заподозрили в получении взяток при учете иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу полиции и ее знакомого будут судить за коррупцию. Женщина ответит за получение взяток, а мужчина — за подкуп, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Расследование завершено, теперь материалы по статьям «Получение взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и «Дача взятки» (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) рассмотрит суд, — прокомментировали в СК.

По данным следствия, подозреваемая на постоянной основа получала деньги от знакомого за незаконную постановку на учет приезжих иностранцев. Плата за каждого мигранта составляла 5 тысяч рублей. Всего экс-правоохранитель заработала на незаконной схеме 255 тысяч рублей. Женщина и мужчина признали свою вину еще на этапе следствия.

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