Оперштаб: мазут в Новороссийске появился не из танкеров «Волганефть»

Причиной инцидента стал выход из строя судового оборудования при одновременном отсутствии надлежащего контроля со стороны экипажа. Загрязнение акватории составило более 35 тыс. кв. м, ущерб морской среде оценен более чем в 14 млн руб. Компания-судовладелец возместила сумму в добровольном порядке.