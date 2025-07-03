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В Пермском округе разрушается единственный мост, ведущий в деревню Луговая

Опоры моста, по словам специалистов, могут обрушиться в любой момент.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском муниципальном округе мост, ведущий в деревню Луговая, начал разрушаться: из-за вымывания грунта стенки береговой опоры обвалились и покосились. Если пойти по тротуару моста, то можно оказаться в реке — тротуар заканчивается резким обрывом.

— Проектирование моста завершится до конца года. Около моста появится дорожный знак, запрещающий движение грузовому транспорту. Уже организовано реверсивное движение по одной полосе. Эти меры направлены на снижение нагрузки на поврежденные конструкции и минимизацию рисков разрушения, — сообщили «КП-Пермь» в Управлении благоустройством Пермского муниципального округа.