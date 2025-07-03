В Пермском округе разрушается единственный мост, ведущий в деревню Луговая

— Проектирование моста завершится до конца года. Около моста появится дорожный знак, запрещающий движение грузовому транспорту. Уже организовано реверсивное движение по одной полосе. Эти меры направлены на снижение нагрузки на поврежденные конструкции и минимизацию рисков разрушения, — сообщили «КП-Пермь» в Управлении благоустройством Пермского муниципального округа.