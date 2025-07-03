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Бречалов: БПЛА ударил по одному из объектов Удмуртии

Один из объектов на территории Удмуртии подвергся удару БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Всего по Удмуртии ударили два беспилотника, уточнил Бречалов. Один из них, по словам главы региона, попал в технические сооружения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее сегодня в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также на территории Удмуртии действует режим беспилотной опасности.

В прошлый раз ВСУ атаковали Ижевск 1 июля. Тогда под удар БПЛА попало одно из предприятий города. Три человека погибли, еще 45 пострадали.

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