Бречалов: БПЛА ударил по одному из объектов Удмуртии

Всего по Удмуртии ударили два беспилотника, уточнил Бречалов. Один из них, по словам главы региона, попал в технические сооружения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Ранее сегодня в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Также на территории Удмуртии действует режим беспилотной опасности.
В прошлый раз ВСУ атаковали Ижевск 1 июля. Тогда под удар БПЛА попало одно из предприятий города. Три человека погибли, еще 45 пострадали.
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