Подросток на питбайке получил травмы в ДТП в Челябинске

ДТП произошло днём 3 июля около дома № 70 на улице Воровского.
На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
В Челябинске автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с питбайком, которым управлял 15-летний подросток. Мальчик получил травмы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло днём 3 июля около дома № 70 на улице Воровского.
На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.