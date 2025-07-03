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Подросток на питбайке получил травмы в ДТП в Челябинске

В Челябинске автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с питбайком, которым управлял 15-летний подросток. Мальчик получил травмы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

ДТП произошло днём 3 июля около дома № 70 на улице Воровского.

На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

рассказали в Госавтоинспекции