В Армении после обысков в компании Карапетяна арестовали двух сотрудников

В Ереване возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников группы компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Два человека арестованы. Этому предшествовали следственные действия в головном офисе компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении.
Как уточнила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян, дело заведено по статье об отмывании денег в особо крупных размерах.
«В отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело. Два человека арестованы, в отношении еще двух в суд поданы ходатайства об аресте», — заявила Авдалян.
События вокруг бизнеса Карапетяна разворачиваются на фоне его конфликта с властями. Незадолго до обысков миллиардер вступился за Армянскую церковь после резкой критики в ее адрес со стороны премьера Никола Пашиняна.
Ранее в Армении был принят закон, позволяющий национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна.