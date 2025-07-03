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В Армении после обысков в компании Карапетяна арестовали двух сотрудников

В офисе компании «Ташир» прошли обыски по делу об отмывании денег. Два сотрудника задержаны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ереване возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников группы компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Два человека арестованы. Этому предшествовали следственные действия в головном офисе компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян, дело заведено по статье об отмывании денег в особо крупных размерах.

«В отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело. Два человека арестованы, в отношении еще двух в суд поданы ходатайства об аресте», — заявила Авдалян.

События вокруг бизнеса Карапетяна разворачиваются на фоне его конфликта с властями. Незадолго до обысков миллиардер вступился за Армянскую церковь после резкой критики в ее адрес со стороны премьера Никола Пашиняна.

Ранее в Армении был принят закон, позволяющий национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна.

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