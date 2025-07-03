Волгоградец поплатился за стрельбу из автомата на берегу реки

Вечер 2 июля 2025 года выдался неспокойным для жителей Красноармейского района Волгограда. В полицию поступили многочисленные сообщения о стрельбе из автоматического оружия на берегу Волги. Перепуганные очевидцы пожаловались на громкие выстрелы, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Прибывший экипаж Госавтоинспекции задержал мужчину, в руках которого находился предмет, похожий на автомат. Им оказался 35-летний местный житель. Как выяснилось, волгоградец стрелял из охолощенного оружия «ИЖ-161ПС СХ-АК103» калибра 7.62 мм. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Поступок мужчины вызвал возмущение у жителей и закономерный интерес у правоохранителей. В отношении него составили административные протоколы за стрельбу из оружия в неположенном месте и мелкое хулиганство. Теперь волгоградцу предстоит ответить за свою выходку перед законом. Ему грозит штраф и конфискация оружия.