Волгоградец поплатился за стрельбу из автомата на берегу реки

Поступок мужчины вызвал возмущение у жителей и закономерный интерес у правоохранителей. В отношении него составили административные протоколы за стрельбу из оружия в неположенном месте и мелкое хулиганство. Теперь волгоградцу предстоит ответить за свою выходку перед законом. Ему грозит штраф и конфискация оружия.