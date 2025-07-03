Глава СКР Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу с отнятым жильем у самарчанки

Жительница Самары с двумя детьми и отцом-инвалидом оказалась на улице. Всё началось в 2015 году, когда знакомый уговорил её подписать договор купли-продажи земельного участка и дарения доли в доме в обмен на займ.
В июне 2025 года в дом ворвался неизвестный, представившийся другом того самого кредитора. Он сменил замки и выгнал семью на улицу.
Женщина обращалась за помощью в разные инстанции, но безрезультатно. Ситуация изменилась только после публичного резонанса.
Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично взял расследование на контроль.
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