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Глава СКР Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу с отнятым жильем у самарчанки

Жительница Самары с двумя детьми и отцом-инвалидом оказалась на улице.

Жительница Самары с двумя детьми и отцом-инвалидом оказалась на улице. Всё началось в 2015 году, когда знакомый уговорил её подписать договор купли-продажи земельного участка и дарения доли в доме в обмен на займ.

В июне 2025 года в дом ворвался неизвестный, представившийся другом того самого кредитора. Он сменил замки и выгнал семью на улицу.

Женщина обращалась за помощью в разные инстанции, но безрезультатно. Ситуация изменилась только после публичного резонанса.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично взял расследование на контроль.

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