В Екатеринбурге оставили в силе приговор подростку-убийце

Ранее было установлено, что в августе 2023 года в квартире многоквартирного дома на улице Надеждинской подросток поругался со своей несовершеннолетней знакомой. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Подросток избил девочку, а затем зарезал ее. Потерпевшая скончалась.
20 февраля текущего года Железнодорожный суд Екатеринбурга признал его виновным и назначил 9 лет лишения свободы. Наказание он отбывает в воспитательной колонии.
На приговор суда защитником осужденного, его законным представителем и адвокатом потерпевшей были поданы апелляционные жалобы. Но суд оставил приговор нижестоящей инстанции без изменений.
«МК-Урал» писал о данном инциденте. Убийство произошло после совместной посиделки. Хозяина квартиры парень запер в ванной, чтобы тот не мешал.
Злоумышленник пытался расчленить тело девушки, но не успел.