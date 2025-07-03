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В Екатеринбурге оставили в силе приговор подростку-убийце

Свердловский областной суд оставил в силе приговор несовершеннолетнему Г., которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее было установлено, что в августе 2023 года в квартире многоквартирного дома на улице Надеждинской подросток поругался со своей несовершеннолетней знакомой. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток избил девочку, а затем зарезал ее. Потерпевшая скончалась.

20 февраля текущего года Железнодорожный суд Екатеринбурга признал его виновным и назначил 9 лет лишения свободы. Наказание он отбывает в воспитательной колонии.

На приговор суда защитником осужденного, его законным представителем и адвокатом потерпевшей были поданы апелляционные жалобы. Но суд оставил приговор нижестоящей инстанции без изменений.

«МК-Урал» писал о данном инциденте. Убийство произошло после совместной посиделки. Хозяина квартиры парень запер в ванной, чтобы тот не мешал.

Злоумышленник пытался расчленить тело девушки, но не успел.