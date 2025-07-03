В Челябинске иномарка на полном ходу сбила женщину на «зебре»

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Лесопарковая.
Все произошло днем 3 июля. Около дома 9-А 30-летний водитель Nissan совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Очевидца прислали видео. В пресс-службе городской ГАИ уточнили, что телесные повреждения получила 35-летняя челябинка.
«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в комментарии.
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