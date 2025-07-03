Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске иномарка на полном ходу сбила женщину на «зебре»

В Челябинске иномарка на полном ходу сбила женщину на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Лесопарковая.

Все произошло днем 3 июля. Около дома 9-А 30-летний водитель Nissan совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Очевидца прислали видео. В пресс-службе городской ГАИ уточнили, что телесные повреждения получила 35-летняя челябинка.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в комментарии.

Внимание! Впечатлительным не смотреть!