В Казани на улице нашли рецепты с персональными данными пациентов

На найденных бумагах указаны фамилии, имена, отчества пациентов, паспортные данные, а также сведения о диагнозах. По установленным правилам, такие документы подлежат хранению в течение пяти лет, после чего передаются на уничтожение. В январе 2022 года рецепты были переданы в архив предприятия, а 2 июля этого года — направлены на уничтожение в специализированную компанию, с которой организация сотрудничает на постоянной основе.