В Казани на улице нашли рецепты с персональными данными пациентов

На Большом Казанском кольце прохожие обнаружили рецепты с персональными данными пациентов, которые должны были быть уничтожены. По информации Минздрава Татастана, речь идет о подлинных документах, оформленных еще в 2019 году в аптечном пункте № 295 ГУП «Таттехмедфарм».
На найденных бумагах указаны фамилии, имена, отчества пациентов, паспортные данные, а также сведения о диагнозах. По установленным правилам, такие документы подлежат хранению в течение пяти лет, после чего передаются на уничтожение. В январе 2022 года рецепты были переданы в архив предприятия, а 2 июля этого года — направлены на уничтожение в специализированную компанию, с которой организация сотрудничает на постоянной основе.
Каким образом конфиденциальные материалы оказались на улице, в настоящий момент неизвестно. По факту произошедшего проводится служебное расследование. Виновные могут получить штраф до 75 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей.
В случае утечки сведений, относящихся к медицинской тайне, возможно возбуждение уголовного дела с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает «Бизнес Online».