Ростовские дети массово заболели в лагере на Черном море

25 июня группа прибыла в лагерь. После ужина и купания в море на следующее утро у детей началась неукротимая рвота, диарея и температура до 38,5°C. Изолятор лагеря быстро переполнился, и больных оставляли в общих комнатах со здоровыми детьми. Для тяжёлых случаев вызвали 5 бригад скорой помощи из Туапсе.