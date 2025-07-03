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Ростовские дети массово заболели в лагере на Черном море

Массовое заболевание с симптомами отравления зафиксировано среди детей из Ростова в лагере «Звездочка» (Джубга, Краснодарский край). По данным родителей, из 120 юных отдыхающих проблемы со здоровьем возникли у 60 человек. Подробности о ситуации сообщает RostovGazeta.

25 июня группа прибыла в лагерь. После ужина и купания в море на следующее утро у детей началась неукротимая рвота, диарея и температура до 38,5°C. Изолятор лагеря быстро переполнился, и больных оставляли в общих комнатах со здоровыми детьми. Для тяжёлых случаев вызвали 5 бригад скорой помощи из Туапсе.

Медсестра лагеря в разговоре с журналистами сначала заявила: «Все дети здоровы», но позже отказалась комментировать симптомы. Начальник лагеря Ольга Чудина признала «вирусную инфекцию», но отрицала критичность ситуации: «Половина детей чувствует себя хорошо, медики купировали проблему».

Родители связывают вспышку с питанием во время пересменки, особенно с завтраком (макароны с сосисками). Роспотребнадзор Кубани в официальном ответе указал на возможное нарушение гигиены и питание в придорожных кафе по пути в лагерь.

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Туапсе начал эпидрасследование. Ведомство подтвердило нарушения санитарных норм в лагере, но окончательные выводы о причине (пищевое отравление или вирус) пока не озвучены.