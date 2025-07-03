В Москве коллектор гасил свои микрозаймы за счет клиентов-должников

В Москве сотрудника микрофинансовой организации подозревают в хищении нескольких миллионов рублей у клиентов. По данным телеграм-канала Baza, 36-летний мужчина убеждал должников переводить деньги на его личную карту, а затем этими средствами закрывал собственные кредиты.
Как сообщает Baza, трудности в компании начались еще в начале 2025 года, когда у клиентов, которых вел подозреваемый, стала необъяснимо расти просроченная задолженность. Мошенническая схема была раскрыта в конце мая, после того как он внезапно перестал выходить на работу, сославшись на семейные неурядицы.
Сменщик выяснил, что тот придумал собственный способ оплаты, по которому должники переводили деньги напрямую на его карту. Эта схема позволила мужчине, работавшему неофициально с 2021 года из-за долгов перед приставами, похитить не менее трех миллионов рублей. Сейчас его разыскивает полиция.