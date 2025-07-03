В Москве коллектор гасил свои микрозаймы за счет клиентов-должников

Как сообщает Baza, трудности в компании начались еще в начале 2025 года, когда у клиентов, которых вел подозреваемый, стала необъяснимо расти просроченная задолженность. Мошенническая схема была раскрыта в конце мая, после того как он внезапно перестал выходить на работу, сославшись на семейные неурядицы.