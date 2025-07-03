«Залил перцем» и напал с ножом: что известно о нападении в больнице Иркутска

Пациент городской клинической больницы № 8 в Иркутске, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на врачей учреждения. Две сотрудницы больницы пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, а в отношении мужчины завели уголовное дело. «Вечерняя Москва» разбиралась в произошедшем.
Пришел с ножом за справкой.
Нападение произошло утром 3 июля на четвертом этаже здания больницы, в приемной заместителя главного врача. Вооружившись ножом и газовым баллончиком, мужчина вошел в помещение под обманным предлогом — забрать документы.
— Пациент напал на моего заместителя, начмеда поликлиники, и секретаря. Пришел за документами. С ножом, с баллончиком. Брызнул в лицо и в глаза баллончиком, достал нож и нанес ножевые ранения в область лица, затылка, шеи и грудного отдела и секретарю, и моему заместителю, — рассказала главный врач больницы Жанна Есева.
После происшествия персонал поликлиники собственными силами закрыл мужчину в одном из кабинетов до прибытия полиции. При задержании у него была перебинтована нога. Предполагается, что во время нападения мужчина ранил сам себя, после чего сотрудниками больницы ему была оказана первая помощь.
Пострадавших сотрудниц клиники — заместителя главного врача Ольгу Асауленко и секретаря Ирину Марченко — в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обеих серьезные колото-резаные ранения шеи, их состояние очень тяжелое. Согласно данным СМИ, женщин уже прооперировали, и пока они находятся в реанимации.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения на медицинских работников в Иркутской области. Задержанного мужчину доставили в следственный отдел. Там ему предъявили обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что виновник будет привлечен к ответственности.
— Со своей стороны отмечу что мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Уверен, что виновник будет наказан по всей строгости закона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родственникам. Спасибо врачам за их опасную и сложную работу, — написал в своем telegram-канале губернатор.
Он также отметил, что, по сообщению областного министра здравоохранения Андрея Арсеньевича Модестова, взрослая поликлиника городской больницы № 8 уже работает в штатном режиме.
Подозреваемый на протяжении года угрожал врачам.
Нападавшим оказался Алексей Блинников. Правоохранителям мужчина заявил, что шел целенаправленно убивать врача, потому что считал, что сотрудники учреждения поступили с ним несправедливо.
— Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции, по Конвенции ООН о правах инвалидов, — сообщил нападавший полиции при задержании.
Отмечается, что это уже не первый раз, когда мужчина пытался угрожать сотрудникам медучреждения. На протяжении года он писал претензии в различные инстанции — от районной прокуратуры до Минздрава, а также угрожал медицинскому персоналу.
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— Он писал жалобы без конца и ходил везде: и к заместителю губернатора, и в здравнадзор, и в министерство. Его все не устраивало. Вот он и пришел, угрожал. Уже год назад он это все говорил: «Приду и убью вас», — рассказала Есева.
Причем однажды, чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину, в ГКБ № 8 уже приходилось вызывать группу захвата и насильно помещать его на четыре месяца в психиатрическую больницу. Тогда Блинников в истерическом припадке сыпал угрозами и обвинениями в адрес врачей, после чего его направили на принудительное обследование в психоневрологический диспансер. Но уже через некоторое время отпустили, посчитав, что он не представляет угрозы для общества.
Что грозит мужчине за нападение с ножом на врачей.
По мнению бывшего следователя, адвоката Вадима Багатурии, любой человек, у которого имеются какие-либо психические отклонения, не несет уголовной ответственности за содеянное, если в момент совершения преступления он не осознавал характера совершаемых действий.
— Если по результатам судебно-психиатрической экспертизы будет установлено, что нападавший был невменяемым, его снова отправят лечиться и тюрьмы он избежит, — сообщил адвокат.
Но если же экспертиза покажет, что в момент совершения преступления мужчина был вменяем, тогда ему может грозить реальный срок.
— По части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» ему светит до 20 лет лишения свободы. Но, принимая во внимание тот факт, что обвиняемый уже направлялся на принудительное лечение в психдиспансер, я сомневаюсь, что ему дадут реальный срок. С большой вероятностью он отправится снова в клинику, — добавил Багатурия.
В ноябре 2024 года подросток напал с ножом на одноклассников. Инцидент произошел в нижегородской школе, куда мальчик пришел, вооружившись холодным оружием и нанес несколько ударов в живот и шею. Причиной расправы мог быть буллинг, которому подвергался подросток. Подробности произошедшего — в материале «ВМ».