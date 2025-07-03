«Залил перцем» и напал с ножом: что известно о нападении в больнице Иркутска

Причем однажды, чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину, в ГКБ № 8 уже приходилось вызывать группу захвата и насильно помещать его на четыре месяца в психиатрическую больницу. Тогда Блинников в истерическом припадке сыпал угрозами и обвинениями в адрес врачей, после чего его направили на принудительное обследование в психоневрологический диспансер. Но уже через некоторое время отпустили, посчитав, что он не представляет угрозы для общества.