Отец сам вытащил из воды погибшую дочку — подробности трагедии в Гурьевском районе

Стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня в Гурьевском районе. В поселке Некрасово, напомним, утонула 8-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, школьница купалась в необорудованном месте во время семейного отдыха.
Известно, что все было хорошо, но вдруг 8-летняя девочка пропала из поля зрения родителей.
«Мать сразу обратилась в экстренные службы. Отец вытащил ребенка из воды без признаков жизни», — прокомментировали в МЧС.
Отмечается, что с родителями теперь работают профессиональные психологи. Установление причин и обстоятельств случившегося — на контроле у прокуратуры.