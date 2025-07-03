Отец сам вытащил из воды погибшую дочку — подробности трагедии в Гурьевском районе

Стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня в Гурьевском районе. В поселке Некрасово, напомним, утонула 8-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, школьница купалась в необорудованном месте во время семейного отдыха.