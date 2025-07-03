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Отец сам вытащил из воды погибшую дочку — подробности трагедии в Гурьевском районе

С родителями работают психологи.

Источник: МЧС РФ

Стали известны подробности трагедии, которая произошла сегодня в Гурьевском районе. В поселке Некрасово, напомним, утонула 8-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, школьница купалась в необорудованном месте во время семейного отдыха.

Известно, что все было хорошо, но вдруг 8-летняя девочка пропала из поля зрения родителей.

«Мать сразу обратилась в экстренные службы. Отец вытащил ребенка из воды без признаков жизни», — прокомментировали в МЧС.

Отмечается, что с родителями теперь работают профессиональные психологи. Установление причин и обстоятельств случившегося — на контроле у прокуратуры.