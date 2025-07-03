Стали известны подробности задержания судьи-коррупционера в Хорезме: он пытался вымогать деньги у человека, обвиняемого в получении взятки

Как сообщили в СГБ, судья потребовал у жителя Ургенча 15 тысяч долларов за содействие в вынесении оправдательного приговора по уголовному делу, возбужденному по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки), которое рассматривалось в Тупроккалинском районном суде. Судья обещал повлиять на решение дела через своих «уполномоченных» коллег.
В рамках своей схемы судья успел получить часть оговоренной суммы: 2 тысячи долларов наличными и 24 миллиона сумов, переведённые на пластиковую карту.
Однако обещанного «результата» он так и не обеспечил. В момент возврата ранее полученных денег судья был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (покушение на дачу взятки) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.