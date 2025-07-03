Стали известны подробности задержания судьи-коррупционера в Хорезме: он пытался вымогать деньги у человека, обвиняемого в получении взятки

Как сообщили в СГБ, судья потребовал у жителя Ургенча 15 тысяч долларов за содействие в вынесении оправдательного приговора по уголовному делу, возбужденному по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки), которое рассматривалось в Тупроккалинском районном суде. Судья обещал повлиять на решение дела через своих «уполномоченных» коллег.