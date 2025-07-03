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Дело о растрате шести миллиардов рублей «Роснано» направили в суд

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Уголовное дело о растрате более 6 миллиардов рублей «Роснано» под видом организации производства пластиковой электроники нового поколения направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании “ПЛАСТИК ЛОДЖИК” Бориса Галкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному)… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона данной организации Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров «ПЛАСТИК ЛОДЖИК»), а также Галкин и неустановленные лица под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения», растратили средства «Роснано».

«Всего было похищено более 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячи рублей путем перечисления группе иностранных компаний “Plastic Logic”. При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.