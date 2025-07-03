Дело о растрате шести миллиардов рублей «Роснано» направили в суд

По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона данной организации Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров «ПЛАСТИК ЛОДЖИК»), а также Галкин и неустановленные лица под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения», растратили средства «Роснано».