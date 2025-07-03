В Приморье найден мертвым депутат районной думы

Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мертвым. Как сообщает РИА Новости, правоохранительные органы подтвердили факт гибели, но воздержались от дальнейших комментариев.
По данным Amur Mash, тело Пайлеваняна было обнаружено за заброшенным кафе «33 коровы». Канал сообщает, что следствие рассматривает такие версии гибели, как убийство и суицид. Официального подтверждения этому на данный момент нет.
Степан Пайлеванян являлся депутатом думы Надеждинского муниципального района по избирательному округу № 4.