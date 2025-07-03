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В Приморье найден мертвым депутат районной думы

В Приморье найдено тело депутата районной думы Степана Пайлеваняна. Полиция проверяет несколько версий произошедшего, включая убийство и суицид.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат думы Надеждинского района Приморского края Степан Пайлеванян найден мертвым. Как сообщает РИА Новости, правоохранительные органы подтвердили факт гибели, но воздержались от дальнейших комментариев.

По данным Amur Mash, тело Пайлеваняна было обнаружено за заброшенным кафе «33 коровы». Канал сообщает, что следствие рассматривает такие версии гибели, как убийство и суицид. Официального подтверждения этому на данный момент нет.

Степан Пайлеванян являлся депутатом думы Надеждинского муниципального района по избирательному округу № 4.