СК РФ квалифицировал как теракт взрыв в центре Луганска

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении.