Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ квалифицировал как теракт взрыв в центре Луганска

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следователи квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, в котором погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах республики, Пилавов погиб в четверг при взрыве на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск.