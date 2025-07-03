Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Энгельсе директора компании поймали на хищении 1,7 миллиона рублей

На руководителя завели уголовное дело за «причинение ущерба путем обмана».

Источник: Комсомольская правда

В Энгельсе выявили серьезное нарушение в сфере жилищно-коммунальных услуг. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру, с февраля 2024 по март 2025 года жильцы многоквартирных домов исправно платили за свет, перечислив управляющей компании больше 1,7 миллиона рублей.

— Но деньги до поставщика электроэнергии так и не дошли. Оказалось, директор организации потратила их на свои нужды, — уточняют журналисты.

Прокуратура передала материалы в следственные органы, и теперь против руководителя компании завели уголовное дело за «причинение ущерба путем обмана». Если ее вину докажут, ей грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, а прокуратура держит ситуацию на особом контроле.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19-летняя девушка попала под колеса «Тойоты Спринтер» в Ангарске.