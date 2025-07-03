В Энгельсе директора компании поймали на хищении 1,7 миллиона рублей

Прокуратура передала материалы в следственные органы, и теперь против руководителя компании завели уголовное дело за «причинение ущерба путем обмана». Если ее вину докажут, ей грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, а прокуратура держит ситуацию на особом контроле.