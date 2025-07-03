В Энгельсе директора компании поймали на хищении 1,7 миллиона рублей

В Энгельсе выявили серьезное нарушение в сфере жилищно-коммунальных услуг. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру, с февраля 2024 по март 2025 года жильцы многоквартирных домов исправно платили за свет, перечислив управляющей компании больше 1,7 миллиона рублей.
— Но деньги до поставщика электроэнергии так и не дошли. Оказалось, директор организации потратила их на свои нужды, — уточняют журналисты.
Прокуратура передала материалы в следственные органы, и теперь против руководителя компании завели уголовное дело за «причинение ущерба путем обмана». Если ее вину докажут, ей грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается, а прокуратура держит ситуацию на особом контроле.
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