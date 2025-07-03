Пережившего нападение льва владельца парка «Тайган» Зубкова выписали из больницы

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как сообщали в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, остановили кровотечение, пациента стабилизовали и перевезли на лечение в Краснодар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).