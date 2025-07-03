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Пережившего нападение льва владельца парка «Тайган» Зубкова выписали из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Учредитель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, выписан из больницы Краснодарского края и возвращается в Крым. Об этом сообщила ТАСС сотрудница, взявшая на себя руководство парком, Татьяна Алексагина.

«Олега Алексеевича уже выписали, он возвращается в Крым, в парк. Уже занимается бытовыми личными делами, купил себе одежду, собирается в ресторан», — сказала она.

По ее данным, Зубков в скором времени вернется в регион и 8 июля даст пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о ситуации.

«Олег Алексеевич разговаривает, по полной программе кушает. Едет в парк», — добавила она.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как сообщали в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, остановили кровотечение, пациента стабилизовали и перевезли на лечение в Краснодар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).