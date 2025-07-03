Малый бизнес Самары понес убытки из-за проблем с мобильным интернетом в городе

На отсутствие сети жаловались клиенты нескольких российских операторов.
Напомним, перебои заметили в нескольких районах областного центра утром 3 июля. Ранее горожане и гости города испытывали подобные неудобства из-за угрозы атаки беспилотников.
Трудности ощутил и местный малый бизнес. Например, мастер-бровист одного из салонов красоты Марина. Из-за отсутствия интернета до нее не смогли добраться несколько клиентов, сбоили терминалы оплаты.
Пострадали и клиенты. Самарчанка Оксана опоздала на процедуру в парикмахерскую. До этого не получилось купить билет на электричку онлайн, пишет ГТРК «Самара».
Крайний раз проблемы с сетью в регионе были 1 июля.
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