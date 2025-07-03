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В Германии мужчина с топором ранил четверых пассажиров поезда

В германском скоростном поезде ICE мужчина с топором и молотком нанес травмы четырем пассажирам. Преступник был обезврежен другими пассажирами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Четверо получили ранения в результате нападения мужчины, вооруженного топором и молотком, в скоростном поезде в Баварии. Как сообщает BILD, атаку удалось остановить благодаря совместным усилиям пассажиров.

Инцидент произошел 3 июля около 14:00 в поезде ICE 91, следовавшем по маршруту Гамбург — Вена. После начала атаки люди сорвали стоп-кран, остановив состав, на борту которого находилось около 500 человек.

Другие пассажиры окружили нападавшего, после чего один из них выхватил у атакующего оружие и применил его для самообороны. Эти действия помогли обезвредить преступника, который получил травмы.

По словам представителя Баварского Красного Креста Сохраба Тахери-Сохи, в результате нападения пострадали пять человек: один ранен тяжело, трое получили травмы средней тяжести, а еще один отделался легкими ранениями.

На место происшествия были стянуты крупные силы полиции, пожарных и медиков. Железнодорожный путь был временно перекрыт. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не известно, полиция ведет расследование.