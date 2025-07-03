Дело о хищении имущества ОАО «Порт Пермь» передали в суд

В ведомстве отметили, что Батлер с 2007 года владел акциями организации в обход закона об иностранных инвестициях. С 2009 по 2012 год фигурант начал безвозмездно передавать объекты недвижимость порта своим подконтрольным организациям. Так он похитил земельные участки и объекты инфраструктуры стоимостью более 1 млрд руб. После этого общество утратило главные производственные мощности.