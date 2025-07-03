В Петербурге задержали руководство турагентства по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

По данным канала, турагентство аннулировало оплаченные путевки, сославшись на «военные действия на Ближнем Востоке», после чего приостановило работу. В ответ сотни клиентов со всей России, не получившие туры в Турцию, Сочи и другие направления, начали объединяться в чаты для координации действий. В одном из таких сообществ уже насчитывается около 500 участников.