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В Петербурге задержали руководство турагентства по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали руководителей турагентства «Солнечный город», обвиняемых в масштабном мошенничестве. По данным СК, ущерб составляет минимум 2 миллиона рублей, однако клиенты утверждают, что их потери в разы больше.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Петербурге задержаны руководители турагентства «Солнечный город», подозреваемые в мошенничестве. По официальным данным Следственного комитета, установленный ущерб составляет не менее 2 миллионов рублей. Однако, как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», сами пострадавшие оценивают свои потери в 100миллионов.

По данным канала, турагентство аннулировало оплаченные путевки, сославшись на «военные действия на Ближнем Востоке», после чего приостановило работу. В ответ сотни клиентов со всей России, не получившие туры в Турцию, Сочи и другие направления, начали объединяться в чаты для координации действий. В одном из таких сообществ уже насчитывается около 500 участников.

Как уточнили в Следственном комитете, дело возбуждено по статье «Мошенничество». По версии следствия, мать и сын действовали с 5 мая по 29 июня, изначально не намереваясь выполнять обязательства перед клиентами. На данный момент оба фигуранта задержаны, по местам их жительства проведены обыски.

«Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении СК. Ведомство продолжает работу по установлению всех пострадавших от мошеннических действий.