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В Пскове из-за массового отравления госпитализировали 42 человека

В Псковской области следственные органы начали расследование после массового отравления пациентов госпиталя ветеранов и жителей «Социального городка». В инфекционную больницу доставили 42 человека.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Более 40 человек, из числа пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн и постояльцев учреждения «Социальный городок», попали в больницу с отравлением. Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело о нарушении санитарных правил, сообщает ТАСС.

По официальным данным, в псковскую инфекционную больницу госпитализировали 42 человека. Это пациенты госпиталя ветеранов и жители «Социального городка». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Роспотребнадзором, выявила многочисленные нарушения. Под подозрение попал поставщик, который доставлял в оба учреждения готовые блюда. Его действиям будет дана правовая оценка в рамках расследования.