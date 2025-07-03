В Пскове из-за массового отравления госпитализировали 42 человека

Более 40 человек, из числа пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн и постояльцев учреждения «Социальный городок», попали в больницу с отравлением. Прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело о нарушении санитарных правил, сообщает ТАСС.
По официальным данным, в псковскую инфекционную больницу госпитализировали 42 человека. Это пациенты госпиталя ветеранов и жители «Социального городка». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Роспотребнадзором, выявила многочисленные нарушения. Под подозрение попал поставщик, который доставлял в оба учреждения готовые блюда. Его действиям будет дана правовая оценка в рамках расследования.