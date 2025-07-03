Примар молдавского села от ПАС сбил ребенка на велосипеде: Он рассекал по селу на новом джипе по встречке

Примар села Томай Геннадий Капмару (он баллотировался на этот пост от ПАС) в Леова сбил ребенка, который ехал на велосипеде, на дороге, сбил прямо в населенном пункте.
Его забрала скорая. Состояние пострадавшего уточняется. Но жив он остался чудом, благодаря тому, что был в шлеме.
Ребенок чудом остался жив. Фото: соцсети.
И да, примар ехал по встречке. Кстати, широко живет ПАСдюковский примар — ездит на новеньком авто марки Jeep.
Очень большой соблазн на такой мощной машине нажать на газ и рассекать по населенному пункту…
Дорассекался.