Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Примар молдавского села от ПАС сбил ребенка на велосипеде: Он рассекал по селу на новом джипе по встречке

Ребенок чудом остался жив благодаря тому, что был в шлеме [видео]

Источник: Комсомольская правда

Примар села Томай Геннадий Капмару (он баллотировался на этот пост от ПАС) в Леова сбил ребенка, который ехал на велосипеде, на дороге, сбил прямо в населенном пункте.

Его забрала скорая. Состояние пострадавшего уточняется. Но жив он остался чудом, благодаря тому, что был в шлеме.

Ребенок чудом остался жив. Фото: соцсети.

И да, примар ехал по встречке. Кстати, широко живет ПАСдюковский примар — ездит на новеньком авто марки Jeep.

Очень большой соблазн на такой мощной машине нажать на газ и рассекать по населенному пункту…

Дорассекался.