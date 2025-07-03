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Зеленский захотел встречи с Путиным

Для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что для решения конфликта ему нужно встретиться с Путиным.

Для урегулирования текущего конфликта на Украине нужно провести встречу с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Для достижения мира нужна встреча на уровне лидеров», — сказал Зеленский. Его слова передает издание «Страна.UA».

Кроме того, все ключевые решения в РФ принимает Путин. Об этом в заключении сообщил президент Украины, его слова приводят «Ведомости».

При этом ранее Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». Глава МИД Украины Андрей Сибига, отметил, что страна сосредоточивает свои усилия на инициативах в сфере дипломатии — они направлены на достижение «справедливого и устойчивого мира».