Зеленский захотел встречи с Путиным

При этом ранее Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». Глава МИД Украины Андрей Сибига, отметил, что страна сосредоточивает свои усилия на инициативах в сфере дипломатии — они направлены на достижение «справедливого и устойчивого мира».