«112»: в Москве задержан азербайджанский «авторитет» Вагиф Сулейманов

По данным Телеграм-канала «112» в Москве был задержан «вор в законе» азербайджанского происхождения Вагиф Сулейманов, который также известен как Вагиф Бакинский и Вагиф Дипломат. СМИ считают его одним из «наиболее заметных и влиятельных лидеров азербайджанской организованной преступности».
В сообщении говорится, что Сулейманов был арестован на три месяца. По какой статье не сообщается. Затем, предположительно, он будет экстрадирован на родину, где с ним также хотят пообщаться силовики.
Вагиф Сулейманов задерживался в России и до этого. Еще в сентябре 2013 года СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в подмосковной Жуковке в ресторане «Подмосковные вечера» с поличным задержан за вымогательство 18 млн рублей у предпринимателя «вор в законе» Вагиф Бакинский.
Тогда Сулейманов два месяца как освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хранение наркотиков.