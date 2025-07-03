«112»: в Москве задержан азербайджанский «авторитет» Вагиф Сулейманов

Вагиф Сулейманов задерживался в России и до этого. Еще в сентябре 2013 года СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в подмосковной Жуковке в ресторане «Подмосковные вечера» с поличным задержан за вымогательство 18 млн рублей у предпринимателя «вор в законе» Вагиф Бакинский.