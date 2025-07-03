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Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана после задержания россиян в Баку

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к азербайджанской коллеге Сабине Алиевой с просьбой взять на личный контроль ситуацию с задержанием 13 россиян в Баку. Она отметила, что правоохранители при операциях использовали чрезмерное физическое воздействие в отношении граждан РФ.

Москалькова направила обращение омбудсмену Азербайджана по текущей ситуации с россиянами.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к азербайджанской коллеге Сабине Алиевой с просьбой взять на личный контроль ситуацию с задержанием 13 россиян в Баку. Она отметила, что правоохранители при операциях использовали чрезмерное физическое воздействие в отношении граждан РФ.

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«По ситуации с задержанными гражданами России в Азербайджане направила обращение омбудсмену Азербайджана С. Я. Алиевой», — заявила Москалькова. Информация приводится в ее telegram-канале.

Особо она выделила задержание программиста Ильи Безуглого. По словам его родственников, азербайджанские силовики проводили операцию в таких условиях, будто это было похищение. При этом право на консульскую защиту россиянина было проигнорировано.

Эскалация между Москвой и Баку началась после задержания в Екатеринбурге группы граждан Азербайджана. Их подозревают в участии в преступлениях прошлых лет. В ответ на это в Баку задержали россиян, среди которых оказались журналисты, предприниматели и туристы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что консульский доступ к 13 гражданам России был согласован только 3 июля — при этом их задержали 30 июня. Москва выразила недовольство недопуском дипломатов к задержанным и призвала Азербайджан к соблюдению международных обязательств.

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