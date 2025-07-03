Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана после задержания россиян в Баку

Эскалация между Москвой и Баку началась после задержания в Екатеринбурге группы граждан Азербайджана. Их подозревают в участии в преступлениях прошлых лет. В ответ на это в Баку задержали россиян, среди которых оказались журналисты, предприниматели и туристы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что консульский доступ к 13 гражданам России был согласован только 3 июля — при этом их задержали 30 июня. Москва выразила недовольство недопуском дипломатов к задержанным и призвала Азербайджан к соблюдению международных обязательств.