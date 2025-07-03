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Толпа жестоко убила шестерых обвиненных в колдовстве, двоих сожгли заживо

Толпа жестоко убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве в Бурунди.

Толпа жестоко убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве в Бурунди. Двоих сожгли заживо. Об этом сообщает AFP.

По словам местного чиновника около десяти человек из молодежного крыла правящей партии CNDD-FDD, которую ООН и правозащитники считают военизированным формированием, ворвались в дом, обвинили людей в колдовстве и устроили расправу. После вмешательства полиции троих удалось спасти.

Однако шесть человек были убиты, двое из них сгорели заживо. Остальных забили до смерти дубинками или забросали большими камнями.

По подозрению в убийстве задержаны 12 человек. Нападение уже осудил губернатор провинции, который назвал его самосудом и «варварством», а обвинения в колдовстве — необоснованными.

Ранее сообщалось, что в Индии женщины попытались устроить самосуд над экзорцистом, который вместе с сообщниками изнасиловал 25-летнюю беременную клиентку.

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