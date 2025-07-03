Толпа жестоко убила шестерых обвиненных в колдовстве, двоих сожгли заживо

Толпа жестоко убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве в Бурунди. Двоих сожгли заживо. Об этом сообщает AFP.
По словам местного чиновника около десяти человек из молодежного крыла правящей партии CNDD-FDD, которую ООН и правозащитники считают военизированным формированием, ворвались в дом, обвинили людей в колдовстве и устроили расправу. После вмешательства полиции троих удалось спасти.
Однако шесть человек были убиты, двое из них сгорели заживо. Остальных забили до смерти дубинками или забросали большими камнями.
По подозрению в убийстве задержаны 12 человек. Нападение уже осудил губернатор провинции, который назвал его самосудом и «варварством», а обвинения в колдовстве — необоснованными.
Ранее сообщалось, что в Индии женщины попытались устроить самосуд над экзорцистом, который вместе с сообщниками изнасиловал 25-летнюю беременную клиентку.