Толпа жестоко убила шестерых обвиненных в колдовстве, двоих сожгли заживо

По словам местного чиновника около десяти человек из молодежного крыла правящей партии CNDD-FDD, которую ООН и правозащитники считают военизированным формированием, ворвались в дом, обвинили людей в колдовстве и устроили расправу. После вмешательства полиции троих удалось спасти.