Марочко: убийство экс-мэра Луганска Пилавова говорит об агонии в ВСУ

Военный эксперт, подполковник ЛНР, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко в разговоре с aif.ru заявил, что убийство экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова говорит об агонии в ВСУ.
«Неудачи и очень плохое положение украинских боевиков на линии боевого соприкосновения как раз и вызывают такие ответные реакции со стороны террористического государства Украина. Теракты, организованные СБУ, очень тесно коррелируются с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, уже закономерность», — сказал он.
Также Марочко рассказал, что Украина пыталась переманить на свою сторону Пилавова, который занимал пост главы Луганской городской администрации с 2014 по 2023 год.
Ранее стало известно, что 3 июля в результате взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города Манолис Пилавов и пострадали еще три человека Следственный комитет квалифицировал взрыв в Луганске как теракт.