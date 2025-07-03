Марочко: убийство экс-мэра Луганска Пилавова говорит об агонии в ВСУ

«Неудачи и очень плохое положение украинских боевиков на линии боевого соприкосновения как раз и вызывают такие ответные реакции со стороны террористического государства Украина. Теракты, организованные СБУ, очень тесно коррелируются с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, уже закономерность», — сказал он.