Умер легендарный актер, сыгравший в звездных фильмах Тарантино

За последние два года Мэдсен активно работал в независимом кино, снимаясь в картинах «Дорога воскрешения», «Концессии» и «Кулинарная книга для домохозяек Юга». Кроме того, он готовил к выпуску новую книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника», которая находится на стадии редактирования.