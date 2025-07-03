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Под Ростовом «Газель» с детьми зажало между фурами

На трассе М-4 Дон «Газель» с детьми смяло в ДТП с двумя грузовиками.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло на трассе М-4 Дон. Как сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, «Газель» с детьми зажало между грузовиками. Происшествие случилось вечером 3 июля.

По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус «Газель», в котором находились дети. Все транспортные средства двигались в одном направлении. В результате столкновения «Газель» оказалась буквально расплющена между грузовиками.

Информация о пострадавших уточняется. Правоохранители работают на месте происшествия.

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