Под Ростовом «Газель» с детьми зажало между фурами

Серьезное ДТП произошло на трассе М-4 Дон. Как сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района, «Газель» с детьми зажало между грузовиками. Происшествие случилось вечером 3 июля.
По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус «Газель», в котором находились дети. Все транспортные средства двигались в одном направлении. В результате столкновения «Газель» оказалась буквально расплющена между грузовиками.
Информация о пострадавших уточняется. Правоохранители работают на месте происшествия.
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