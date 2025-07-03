112: одного из влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве

В ноябре 2013 года его снова задержали вместе с тремя сообщниками по более серьезному обвинению. Операция прошла в одном из ресторанов Москвы во время передачи между обвиняемыми крупной суммы денег, полученной от местного предпринимателя. По заявлению бизнесмена, деньги у него вымогали. Несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния, Вагиф Сулейманов провел за решеткой относительно недолгое время — поместили его в следственный изолятор «Бутырка».