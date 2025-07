Умер актер Майкл Мэдсен

Как пишет NBC News, Мэдсен получил наибольшую известность благодаря работе с американским режиссером Квентином Тарантино. Его актерская карьера длилась более 40 лет. Он сыграл в нескольких десятках фильмов, включая «Бешеные псы» (Reservoir Dogs, 1991), «Город грехов» (Sin City, 2005), «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight, 2015), «Скорый “Москва — Россия”» (2014), «Особь» (Species, 1995), «Освободите Вилли» (Free Willy, 1993), «Тельма и Луиза» (Thelma And Louise, 1991) и дилогию «Убить Билла» (Kill Bill).