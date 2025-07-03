Знавший экс-мэра Луганска Марочко сказал, кто стоит за убийством Пилавова

За убийством экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова стоит СБУ. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live», подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что Пилавов был «бельмом на глазу у украинских боевиков и военно-политического руководства». Экс-мэра Луганска неоднократно пытались переманить на сторону Украины.
По словам военного эксперта, поражение на линии боевого соприкосновение «вызывает такие ответные реакции со стороны террористического государства Украина».
"Я неоднократно говорил, что опасность террористических актов очень высока. К сожалению, мои прогнозы сбылись. Все это очень тесно коррелирует с тем что происходит на линии боевого соприкосновения. Такие действия (убийство Пилавова — ред.) со стороны Украинского государства, это, к сожалению, уже закономерность, — объяснил подполковник Марочко.
Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб 3 июля в результате взрыва. кроме того. пострадали еще три человека. Следком квалифицировал взрыв в Луганске как теракт.