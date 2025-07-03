Знавший экс-мэра Луганска Марочко сказал, кто стоит за убийством Пилавова

"Я неоднократно говорил, что опасность террористических актов очень высока. К сожалению, мои прогнозы сбылись. Все это очень тесно коррелирует с тем что происходит на линии боевого соприкосновения. Такие действия (убийство Пилавова — ред.) со стороны Украинского государства, это, к сожалению, уже закономерность, — объяснил подполковник Марочко.