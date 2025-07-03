Shot: Азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова задержали в Москве

Одного из самых влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения Вагифа Сулейманова задержали в Москве. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно предоставленной информации, 59-летний Сулейманов в настоящий момент находится в спецприемнике Сахарово, где пробудет три месяца. После этого его депортируют в Азербайджан, говорится в публикации.
Вечером прошлого дня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство против бизнесмена из Азербайджана Араза Агаларова — отца известного певца Эмина Агаларова. Само производство инициировали еще 26 июня. При этом столичный Пресненский районный суд выдал надлежащий исполнительный лист 7 мая.
1 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова — четвертого фигуранта преступной группы по делу об убийствах. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что следствие сразу просило арест для обвиняемого. «Вечерняя Москва» рассказала, что последовало за арестами и как на них отреагировала азербайджанская сторона.