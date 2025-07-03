Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в «Убить Билла» и «Бешеных псах»

Известный голливудский актер Майкл Мэдсен ушел из жизни в возрасте 67 лет, передает издание NBC Los Angeles со ссылкой на представителей актера и местную полицию.
Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу, отметили в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес. При этом менеджер актера Рон Смит сообщил, что причиной смерти Мэдсена стала остановка сердца.
В его фильмографии насчитывается более 170 проектов. Наибольшую популярность Мэдсен получил после ролей в фильмах «Бешеные псы», «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов» и «Омерзительная восьмерка».