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Российские туристы массово отравились на круизном теплоходе

Туристы массово отравились на круизном лайнере «Николай Карамзин».

Туристы массово отравились на круизном лайнере «Николай Карамзин». На борту, предварительно, находятся 36 заболевших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА в четверг, 3 июля.

По информации канала, у всех пострадавших симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота. Пассажиры во время круиза написали жалобу в Роспотребнадзор.

Издание пишет, что на теплоходе уже провели проверку, у членов экипажа взяли анализы, также взяты пробы воды и смывы. Специалисты выясняют причины вспышки заболевания.

Напомним, месяц назад вспышку заболевания зафиксировали на теплоходе «Михаил Булгаков». В воде на круизном судне тогда нашли фекальные загрязнения. К медикам с симптомами кишечной инфекции обратились более 230 туристов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в лагере «Звездочка» массово отравились дети из Ростова-на-Дону. По словам родителей, ситуацию в самом лагере сочли некритической.