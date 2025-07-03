Российские туристы массово отравились на круизном теплоходе

Туристы массово отравились на круизном лайнере «Николай Карамзин». На борту, предварительно, находятся 36 заболевших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА в четверг, 3 июля.
По информации канала, у всех пострадавших симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота. Пассажиры во время круиза написали жалобу в Роспотребнадзор.
Издание пишет, что на теплоходе уже провели проверку, у членов экипажа взяли анализы, также взяты пробы воды и смывы. Специалисты выясняют причины вспышки заболевания.
Напомним, месяц назад вспышку заболевания зафиксировали на теплоходе «Михаил Булгаков». В воде на круизном судне тогда нашли фекальные загрязнения. К медикам с симптомами кишечной инфекции обратились более 230 туристов.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в лагере «Звездочка» массово отравились дети из Ростова-на-Дону. По словам родителей, ситуацию в самом лагере сочли некритической.