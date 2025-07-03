Мужчина, устроивший резню в иркутской поликлинике, увлекался кулинарией и стоял на учете в психдиспансере

— Конечно, это в первую очередь больные тяжелыми заболеваниями, такими как шизофрения с бредом преследования. Но здесь опять-таки нужен комплексный подход. Допустим, с тем же бредом преследования один пациент пойдет в полицию и будет просить о помощи: «Спасите меня от преследователя». Другой пациент, может быть, побежит к врачу, а третий затаится. Изначальные черты личности, у которой возникает бред, влияют на то, как человек реагирует на этот бред. И если человек сам по себе вспыльчив, злопамятен и так далее, это же не всегда патология. Конечно, люди, проявлявшие те или иные агрессивные тенденции еще до психического заболевания, могут быть в зоне риска при ряде диагнозов. Человек может быть склонен к агрессии, может накопить аффект, а может просто сам по себе быть подонком, которому нравится причинять боль другим, который самоутверждается через агрессию.