«Роснано» ждёт суд по делу о растрате 6 млрд на производство гибких планшетов

Однако в действительности никто из подозреваемых не собирался заниматься выпуском нанотехнологичной продукции, подчеркнули в Генпрокуратуре. Галкин успел выехать за рубеж в 2020 году, однако его задержали при попытке попасть обратно в Россию в прошлом году.