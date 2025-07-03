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«Роснано» ждёт суд по делу о растрате 6 млрд на производство гибких планшетов

Генпрокуратура направила в суд материалы уголовного дела, согласно которым деньги «Роснано» в размере более шести миллиардов рублей были растрачены, хотя выделялись на создание гибких планшетов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Источник: Life.ru

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании “Пластик Лоджик” Бориса Галкина. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении.

По данным следствия, преступление совершено в период с декабря 2011-го по март 2021 года. Зампредседателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин, также входящий в совет директоров «Пластик Лоджик», Галкин и ряд других лиц получили 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячу рублей. Средства должны были пойти на производство уникальных гибких планшетов.

Однако в действительности никто из подозреваемых не собирался заниматься выпуском нанотехнологичной продукции, подчеркнули в Генпрокуратуре. Галкин успел выехать за рубеж в 2020 году, однако его задержали при попытке попасть обратно в Россию в прошлом году.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене ареста его имущества в пределах иска АО «Роснано» к нему и семи другим бывшим руководителям госкорпорации на сумму 5,6 миллиарда рублей.

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